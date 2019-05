Nadal: «Qui per dare il meglio. Le frasi di mio zio? Non voglio commentare...»

Il Foro Italico nel mirino. Rafa Nadal, dopo aver mancato il successo a Montecarlo, Barcellona e Madrid, si presenta a Roma con voglia di riscatto. Il maiorchino 32enne, numero 2 del ranking Atp, quest'anno è ancora a secco di successi sulla terra rossa, ma resta tra i favoriti insieme a Djokovic per la vittoria degli Internazionali BNL d’Italia. «Mi sento bene. Una situazione simile era successa nel 2015 quando ho vinto solo Buenos Aires. Vincere titoli è importante, ma quando non giochi bene, succede. A volte si vince a volte si perde. Questo è il tennis. Sono qui per dare il meglio di me». Lo spagnolo usufruirà di un bye al primo turno e poi al secondo se la vedrà con il vincente del derby francese tra Richard Gasquet e Jeremy Chardy. «Sono concentrato solo sul mio match. Se mi piacerebbe affrontare Roger Federer? Non ci penso». Insomma, massima concentrazione sugli impegni imminenti, anche se il cammino fino ai quarti di finale dovrebbe essere abbastanza agevole: i vari Basilashvili, Fucsovics o Djere non rappresentano pericoli.

Internazionali: le Pliskova da Ronaldo, la Vekic a tutta carbonara

CITTA’ ETERNA

«Sono contento di essere qui a Roma. E’ un posto speciale per me, un grande tornei con tanti giocatori forti. Nel pomeriggio farò un buon allenamento, poi mi riposerò e sarò pronto per giocare». Questo il programma di Raf, pungolato in conferenza stampa sulle dichiarazioni choc dello zio, Toni Nada. «Se Rafa mi avesse pagato come coach non avrei potuto dirgli tutta la verità». Questa la frase dell’ex mentore su cui il tennista glissa: «Non è una domanda di cui ora voglio parlare - spiega il tennista - è una cosa interna e non voglio parlarne qui. Non importa se paghi o no il tuo allenatore, conta quanta libertà gli lasci per fare il proprio lavoro. Penso che nessuno degli allenatori che ho avuto sia mai stato impaurito nel dirmi la verità»

© RIPRODUZIONE RISERVATA