Indian Wells, Nadal si ritira: Federer vola in finale senza giocare

Salta l'attesa semifinale di Indian Wells tra Roger Federer e Rafa Nadal. Lo spagnolo, a poche ore dall'inizio del match, che era in calendario dopo la prima semifinale tra Thiem e Raonic, non prima delle 20.30 italiane, ha annunciato il proprio ritiro per il persistere del problema al ginocchio destro che già nei quarti contro Khachanov aveva richiesto l'intervento in campo del fisioterapista. Il fuoriclasse svizzero vola così in finale senza scendere in campo. © RIPRODUZIONE RISERVATA