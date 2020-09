Internazionali, Muguruza manda a casa la baby Gauff. Eterna Kuznetsova

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua con successo la personalissima battaglia sportiva trae il tennis americano. La spagnola, che agliè testa di serie numero 9, dopo aver eliminatoal primo turno, ha concesso il bis alla secondo uscita, domando il carattere battagliero di. La talentuosa americanina, appena 16 anni ma un carattere da fare invidia a colleghe ben più navigate, non ha mollato nemmeno un centimetro, costringendo la due volte campionessa Slam a lottare forse più del previsto. Alla fine, comunque, la maggiore potenza delle tennista di origini venezuelane, già due volte semifinalista al Foro Italico, ha fatto la differenza: 7-6 (3) 3-6 6-3 il punteggio in favore della spagnola.La giornata romana saluta anche l'avanzata di un'altra beniamina del Foro Italico, quellache alla faccia dei 35 anni batte in rimonta la solida estone, numero 21 del mondo e 14 del tabbelone, per 4-6 7-5 6-3. Per la russa, che a Roma ha giocato e perso due finali, il prossimo ostacolo è l'ucraina, che invece le due finale giocate al Foro Italico le ha vinte entrambe.Avanzano anche l'altra russa(6-2 6-3 alla ceca Siniakova) e la ceca(doppio 6-3 all'olandese Rus).