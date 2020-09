© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli Internazionali riaprono le porte per sabato e domenica e scatta la corsa contro il tempo, non solo per gli organizzatori. Anche i tifosi che vorranno assistere alle semifinali e alle finali dovranno essere veloci. Domenica e lunedì sono previste tre sessioni: pomeridiana e serale per le semifinali di domenica e quella unica per le finali di lunedì. Per ogni singola sessione, ha spiegato il presidente Fit, erano stati venduti circa seimila ticket, tra biglietti e abbinamenti. A questo punto, a premiare i possessori dei biglietti sarà la velocità: a partire dalle 15 di oggi dovranno mandare una mail all'indirizzo del ticket office della Federtennis (quello in sostanza da cui hanno già avuto comunicazione all'acquisto del biglietto) per confermare la propria presenza nei giorni e nella sessione di riferimento. I mille più veloci, per ogni sessione, avranno accesso aldel Foro Italico per tifare per i proprio campioni («Sperando che ci sia un italiano») ha aggiunto Binaghi.Tutti gli altri avranno comunque la possibilità di chiedere il rimborso o il supervoucher biennale con il valore maggiorato del 25% per l'acquisto dei biglietti per le prossime edizioni degli Internazionali, per ledi Milano o per ledi Torino. Per quanto riguarda gli abbonati, ha spiegato Binaghi, «troveremo un meccanismo per scorporare dal valore dell'abbonamento il prezzo del biglietto e rendergli il resto con il supervoucher o il rimborso».