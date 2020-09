Nadal: «Roma senza pubblico non è la stessa cosa, ma almeno si gioca»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non ho rimpianti per questa scelta. Quando prendi delle decisioni le accetti fino in fondo. Abbiamo fatto quello che ritenevamo meglio per me e per la mia famiglia». Rafa Nadal torna in campo dopo il lockdown . Lo spagnolo, che ha sceltoper rimettersi in pista dopo la lunga inattività, difende la propria scelta di disertare la trasferta americana,compreso. E, ovviamente, tesse le lodi di un torneo che ha vinto per nove volte e che, non solo per questo, è un po' come casa sua. «Sono entusiasta di essere tornato. Le circostanze sono state pesanti per tutti, difficili. Ma eccoci qui. Roma è sempre emozionante – ha detto il maiorchino - E' senza dubbio uno degli eventi più importanti al mondo. Ovviamente non sarà lo stesso senza pubblico e senza la possibilità di potersi godere liberamente la città. Ma almeno c'è un torneo da giocare e questo è positivo». Insomma il campo prima di tutto, ragion per cui il numero 2 del mondo non si preoccupa troppo del fatto che alpossa esserci il tifo o meno. «Vediamo come si evolve il virus nelle prossime due settimane – conclude Rafa - Si spera in positivo. Dobbiamo essere pazienti e dobbiamo aspettare di vedere come migliora la situazione».LEGGI ANCHE--> Ecco Djokovic: «Uno shock la squalifica agli Us Open». E intanto supera Sampras