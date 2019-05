Finisce la favola Sinner: Tsitsipas vince in due set

Finisce, com'era lecito attendersi, la favola di Jannik Sinner. Il 17enne altoatesino, entrato nel main draw degli Internazionali grazie alla wild card per la finale raggiunta nelle pre-qualificazioni, si è arreso sul campo 1 a Stefanos Tsitsipas, fresco finalista di Madrid. Troppo più forte il greco, numero 7 del mondo, per il Next Gen allievo di Sartori: è finita 6-3 6-2 dopo un'ora e 17 minuti di gioco. © RIPRODUZIONE RISERVATA