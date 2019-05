Super Federer ai quarti: annulla due match point e batte Coric

Roger Fededer riabbraccia Roma e lo fa a modo suo, da fuoriclasse assoluto. Dopo aver battuto in mattinata il portoghese Joao Sousa, il fuoriclasse di Basilea dà il meglio nel match pomeridiano, quando sfida il croato Borna Coric, testa di serie numero 13. L’allievo di Riccardo Piatti parte fortissimo e vola 6-2, ma Federer reagisce nel secondo parziale e impatta il match sul 6-4. Il terzo set procede spalla a spalla fino al tie break dove Coric ha la grande chance: si ritrova 6-4 con due match point a favore. Ma Federer, proprio come aveva fatto con Monfils a Madrid, li annulla, mette la freccia e chiude il tie break 9 punti a 7. King Roger si qualifica per i quarti dove troverà il vincente della sfida tra Tsitsipas e Fognini. © RIPRODUZIONE RISERVATA