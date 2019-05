Troppo Nadal per Tsitsipas: Rafa in finale a Roma per l'11/a volta

La vendetta è servita: Rafa Nadal batte Stefanos Tsitsipas, ottavo giocatore del tabellone che lo aveva eliminato in semifinale a Madrid una settimana fa, e vola ancora una volta in finale agli Internazionali Bnl d'Italia. Per il fenomeno di Manacor si tratta dell'undicesima finale nella capitale - con un bilanco fortemente in attivo di 8 trionfi e solo 2 sconfitte - e della cinquantesima finale in un Masters 1000 (bilancio di 33 vinte e 16 perse). La semifinale sul Centrale non ha avuto storia. Allo spagnolo è bastato un break in avvio in entrambi i set per confezionare un 6-3 6-4 in poco più di un'ora e 40 minuti di gioco. Il greco - giustiziere di Sinner e Fognini e poi lanciato dal ritiro di Federer - non è apparso mai in partita e, soprattutto, non ha mai dato l'impressione di poter far girare il match dalla sua parte.



Ultimo aggiornamento: 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rafa attende adesso il vincitore della seconda semifinale, in programma alle 20 sul campo Centrale, tra il numero uno del mondoe l'outsider argentino