Nadal travolge Verdasco e va in semifinale. Avanti anche Schwartzman

Diego Schwartzman è il primo a conquistarsi sul campo la qualificazione alle semifinali degli Internazionali BNL d'Italia 2019. Dopo il ritiro di Roger Federer, che ha aperto un'autostrada davanti a Stefanos Tsitsipas, è arrivata la vittoria dell'argentino sul GrandStand contro Kei Nishikori, testa di serie numero 6. Schwartzman, che ieri aveva eliminato il nostro Matteo Berrettini negli ottavi, ha liquidato il giapponese con un 6-4 6-2 abbastanza perentorio, in appena un'ora e 27 minuti di gioco. L'argentino attendo ora il vincente del match di questa sera tra il numero uno del mondo Novak Djokovic e l'altro argertino Juan Martin Del Potro, settimo giocatore del seeding.

Vola in semifinale anche Rafa Nadal che trema solo in avvio di match quando Fernando Verdasco fa subito il break e va 2-0. Ma poi il fenomeno di Manacor fa il controbreak chiude il primo set 6-4 strappando ancora il servizio all'avversario e non si volta più indietro: altri sei giochi di fila per il terzo 6-0 in tre match giocati sin qui. Sulla strada della finale, Rafa trova Tsitsipas nella rivincita della finale di Madrid: in quell'occasione vinse il greco in tre set.

