Ibi19, Sinner trionfa al Pietrangeli e vola in finale: Musetti battuto 6-7 7-6 6-3

Una prova di forza sognando il tabellone principale degli Internazionali Bnl di tennis d'Italia. Nella semifinale delle pre-qualificazioni Jannik Sinner, 17enne altoatesino di San Candido, numero 262 del ranking Atp, si impone 6-7 7-6 6-3 sul classe 2002 Lorenzo Musetti di Carrara.

MENTALITA'

Una vittoria sofferta per Sinner: il fastidio per una verruca al piede si è fatto sentire. Un match avvincente, faticoso, durato 2 ore e 39 minuti sulla terra rossa dello Stadio Pietrangeli, in cui è emersa tutta la mentalità di Jannik, arrivato a Roma dopo la finale persa al Challenger di Ostrava. Reduce dall’esordio positivo al Pietrangeli contro Riccardo Balzerani, il classe 2001 nel pomeriggio ha regolato Musetti, vincitore agli Australian Open juniores, dimostrando grande maturità. La qualità in campo, nonostante l'età, è alta e non risente della tensione dei due tennisti, desiderosi di far bene davanti al loro pubblico.



IL MATCH

In avvio Sinner non riesce a concretizzare un set point e cede il tie-break per 7-5. Nel secondo set l'altoatesino, alle prese con una verruca, salva un match point nel decimo gioco, allunga la partita al tie e chiude per 8-6. Musetti sembra accusare il colpo e nel terzo set si arrende 6-3.

SCENARI

Insomma, un successo importante per Sinner che ha la meglio contro l’altro talento del tennis italiano. Entrambi erano già sicuri di un posto nel tabellone delle qualificazioni del Masters 1000 del Foro Italico, ma erano caccia di una Wild Card nel tabellone principale, che verrà assegnata al vincitore del torneo delle pre-qualificazioni: ne avrà una anche il finalista se Andreas Seppi dovesse entrare direttamente nel main draw. La finale delle pre-qualificazioni sarà Sinner-Basso, che ha battuto Jacopo Berrettini per 7-5 7-6(4), in programma domani al Foro Italico.

