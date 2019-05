Coric batte in rimonta Aliassime, avanti anche Verdasco e Djere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ dila prima vittoria “pesante” del lunedì degli. Il croato, testa di serie numero 13, ha aperto il programma del Centrale battendo il Millenials, già semifinalista a Miami quest’anno: 6-7 6-3 6-4 lo score in favore del l’allievo di Riccardo Piatti dopo due ore e 29 minuti di gioco. Curiosamente, a Miami, il 18enne canadese aveva staccato il pass per le semifinale, battendo proprio Coric, che dunque si è preso una rivincita importante.La prima vittoria della giornata, però, è stata quella di, numero 32 del mondo, che continua la sua ottima annata. Il serbo, che quest’anno a Rio ha vinto il suo primo torneo nel circuito maggiore, ha liquidato 6-3 6-4 il kazakoSul nuovoprova di carattere dell’eternoche supera il britannico4-6 6-4 6-2 e si guadagna la sfida al secondo turno con, quinto giocatore del seeding.Coric (13, Ser) b. Auger-Aliassime (Can) 6-7 6-3 6-4, Djere (Ser) b. Kukushkin (Kaz) 6-3 6-4, Verdasco (Spa) b. Edmund (Gbr) 4-6 6-4 6-2.