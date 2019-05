Ecosostenibilità e led: le parole d'ordine del design agli Internazionali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli Internazionali di tennis sempre più tecnologici e attenti all’ambiente. Lungo i viali del Foro sono tante le novità di ultima generazione. A partire dallo stadio polivalente, denominato TFS X.0: impianto di ultima generazione che racchiude tutte le più moderne tecnologie dell’impiantistica sportiva. L’elemento sul quale è stato incentrato l’intero progetto è la scalabilità della struttura, la flessibilità e la possibilità di ospitare eventi diversi tra loro. Circa 7.000 i posti a sedere nella configurazione arena sportiva. La struttura portante, realizzata in acciaio zincato, può essere montata e smontata più volte. La superficie esterna è realizzata con oltre 2.500 elementi in PVC ecologico – contenenti il 20% di carta riciclata - ed avvolge tutta la struttura dando un’immagine di modernità e leggerezza. Il campo è illuminato da un nuovissimo sistema a Led ad alta efficienza mentre, all’esterno, sono 287 le lampade – sempre a Led - che provvedono ad illuminare con un gioco multicolore di luci ed ombre la struttura.E un altro pannello tutto a Led è quello, scenografico, posizionato all’interno del box beauty dei villaggio, di Carlo e Giuseppe Tessier. Su questo grande schermo di 8 metri per 270 cm scorrono, a turno, una tigre, un elefante, un gatto, delle farfalle e dei disegni animati. Posizionato lungo tutta la parete dell’area beauty, funge da grande schermo cangiante dove le immagini sono incastonate all’interno di un continuo cambio di colori. Decisamente una innovazione in tema di design, in stile molto newyorchese, dove il Foro segna un altro punto a favore.Ed in tema di colori, è decisamente il bianco a farla da padrona tra i vari stand. Dai divanetti bianchi degli angoli per il relax agli arredi. Uno stile minimal chic che ben si sposa con la scelta tecnologica della manifestazione.