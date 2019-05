Serena Williams si allena sul Centrale: il pubblico è già da torneo

Pubblico da incontro di cartello per l'allenamento di Serena Williams. Tanti appassionati, infatti, hanno preso posto sul campo Centrale e hanno incoraggiato la ex numero uno del mondo impegnata in due ore di intenso lavoro tecnico tattico. La tennista statunitense è apparsa ancora in cerca della migliore condizione, ma ha comunque strappato più volte l'applauso del pubblico con colpi di notevole spessore. Sugli spalti è apparsa anche una bandiera a stelle e striscie a sottolineare il forte legame fra Serena e il Foro. Al termine la giocatrice americana si è fermata a firmare autografi per poi lasciare il testimone alla sorella Venus, già pronta per la sua sessione di allenamento.



Ultimo aggiornamento: 17:45

