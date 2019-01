Hopman Cup, Federer vince la sfida contro Williams: finale a un passo. «Ho giocato contro il più grande di tutti i tempi»: così Serena Williams, intervistata a bordo campo subito dopo la fine del doppio misto che ha visto gli Stati Uniti perdere contro la Svizzera di Roger Federer e Belinda Bencic. «È stata una bellissima esperienza - racconta la 23 volte vincitrice di Slam, con a fianco 'King Roger' - e mi spiace che sia già finita. È stato davvero divertentissimo e poi io e Roger siamo cresciuti insieme, guardandoci l'un l'altro e dopo tutti questi anni ci siamo detti 'possibile non si siamo mai incontrati in campo? Insomma, è stato fantastico giocare contro il più grande di tutti i tempi, una persona carismatica anche fuori dal campo», ha concluso Serena che si è concessa poi un selfie con il suo amico e collega. Per la cronaca, il doppio misto svizzero, decisivo dopo l'1-1 dei due singolari, ha battuto quello statunitense (La Williams era in coppia con Tiafoe) in tre set 4-6 6-4 6-3. Per gli Usa è la seconda sconfitta dopo quella di ieri contro la Grecia, mentre la Svizzera fa il bis dopo il successo contro la Gran Bretagna.

Ultimo aggiornamento: 16:32

