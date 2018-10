Halep: «Soffro di un'ernia del disco. Spero di tornare presto»

La rumena Simona Halep, numero uno della classifica mondiale del tennis femminile, ha rivelato dopo la sua eliminazione nel torneo di Pechino di soffrire di un'ernia del disco. La numero uno del ranking Wta si è dovuta ritirare domenica, al debutto nella capitale cinese contro la tunisina Ons Jabeur. Dopo aver perso 6-1 nel primo set, Halep ha detto stop. «Ho fatto una risonanza magnetica ed ho scoperto di avere un'ernia discale», ha detto la 27enne rumena in un messaggio sul suo account Twitter. «Discuterò il da farsi con i miei medici nei prossimi giorni, ma spero di tornare presto». La Halep ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam quest'anno al Roland Garros dopo tre finali perse, inclusa quella dello scorso gennaio agli Australian Open, ma da allora non è stata in grado di mantenere il suo livello nel circuito. Una settimana prima del suo ritiro a Pechino, la rumeno era stata sorprendentemente eliminata nel primo turno del torneo cinese di Wuhan.

