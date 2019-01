Sydney, Giorgi eliminata dalla Kerber

Si ferma al secondo turno la tennista azzurra Camila Giorgi impegnata al «Sydney International», torneo Wta Premier che si disputa sui campi in cemento della metropoli australiana, uno degli ultimi due appuntamenti prima degli Aus Open. La 27enne di Macerata, numero 27 del ranking mondiale, e qui semifinalista dodici mesi fa, è stata infatti battuta dalla campionessa in carica, la tedesca Angelique Kerber con il punteggio di 7-6 (3) 6-2. La 30enne mancina di Brema, attualmente numero 2 del mondo, è una vera e propria bestia nera per la tennista italiana, avendo vinto tutte e quattro le volte che queste atlete si sono affrontate. © RIPRODUZIONE RISERVATA