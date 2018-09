Tokyo, il sogno della Giorgi si ferma in semifinale

Naomi Osaka batte Camila Giorgi e vola in finale dove sfiderà la ceca Karolina Pliskova per il titolo del 'Toray Pan Pacific Open' (veloce indoor, montepremi di 799mila dollari) in corso a Tokyo, in Giappone. Nella sua terza presenza al penultimo atto di un torneo di categoria Premier, Giorgi, n.37 del ranking mondiale, ha ceduto 6-2, 6-3, in un'ora ed 11 minuti, alla giapponese numero 7 del mondo reduce dal trionfo agli Us Open ed ora in serie positiva da 10 incontri. L'azzurra tiene il match in equilibrio solo fino al 2 pari del primo set subendo poi 2 break consecutivi (quinto e settimo gioco) che ipotecano il primo set in favore della nipponica.



Nella seconda frazione la Giorgi annulla in apertura una palla-break tenendo il servizio. Fatale all'azzurra il quinto gioco dove cede la battuta e lascia scappare sul 4-2 la Osaka che poi chiude il match al nono gioco. Nella finale di domani la beniamina del pubblico di casa troverà dall'altra parte della rete la n.8 del mondo Pliskova. La tennista ceca, dopo aver annullato due match-point nei quarti alla statunitense Alison Riske, riesce ad arrivare all'ultimo atto del torneo superando la croata Donna Vekic, numero 45 Wta, grazie al successo 6-2, 4-6, 6-3.

