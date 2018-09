La Giorgi vola in semifinale a Tokyo

Camila Giorgi si è qualificata per le semifinali del 'Toray Pan Pacific Open' (veloce indoor, montepremi di 799mila dollari) in corso di svolgimento a Tokyo, in Giappone. L'azzurra numero 37 del ranking mondiale, ha superato nei quarti la bielorussa Victoria Azarenka, numero 63 del ranking mondiale, ritiratasi sul punteggio di 5-3 in favore dell'azzurra dopo 28 minuti di gioco per un problema alla coscia sinistra. Sabato la Giorgi si giocherà un posto in finale con la giapponese Naomi Osaka, numero 7 Wta. La vincitrice degli Us Open ha eliminato 6-3, 6-4 la ceca Barbora Strycova, numero 25 del mondo. © RIPRODUZIONE RISERVATA