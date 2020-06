Fognini, l'intervento è alle spalle. «Sto tornando». E posta un video

Fabio Fognini si alza e cammina. E' già nel posto intervento. Nella sua casa di Arma di Taggia, Fabio ha ricominciato la riabilitazione. «Fogna is back», annuncia in un vieo postato sui social. Si è trattato di una ripulitura: gli sono state tolte alcune calcificazioni che negli ultimi anni gli avevano creato dolori e infiammazioni. Problemi che si sono riproposti nei primi giorni di allenamento dopo il lockdown causato dalla pandemia da coronavirus. Il 33enne ligure a luglio si sposterà con tutta la famiglia in Puglia, terra natale delle Pennetta, per riprendere gradualmente ad allenarsi in vista del rientro nel circuito, che a quel punto dovrebbe avere una data ufficiale di ripartenza.

Ultimo aggiornamento: 16:29

