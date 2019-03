Soffre ma avanza Fabio Fognini al Miami Open, secondo Atp Masters 1000 dell'anno, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari. Nella notte italiana il 31enne azzurro, numero 17 del ranking mondiale e 15esima testa di serie del torneo in Florida, ha superato in rimonta l'argentino Guido Andreozzi, numero 80 Atp: 5-7 6-4 6-4 il punteggio, in due ore e 25 minuti. Fognini torna in campo domani per sfidare al terzo turno lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Si è invece fermato al secondo turno Lorenzo Sonego. Il 23enne torinese ha ceduto allo statunitense John Isner 7-6(2) 7-6(7). Subito fuori Camila Giorgi: la 27enne marchigiana, numero 31 del ranking mondiale e 29esima testa di serie, è stata eliminata al secondo turno (per lei l'esordio) per 6-3 6-4 alla tedesca Tatjana Maria, numero 62 Wta. Con l'ingresso dei big al secondo turno non sono mancate le sorprese: avanza il numero uno Novak Djokovic che, già sei volte vincitore a Miami, ha battuto l'australiano Bernard Tomic, numero 81 Atp, 7-6(2) 6-2. Agli ottavi il serbo troverà l'argentino Federico Del Bonis. Subito fuori invece Domiic Thime, fresco vincitore a Indian Wells, e Kei Nishikori.

Il 25enne austriaco è stato sconfitto dal polacco Hubert Hurkacz per 6-4, 6-4 in un'ora e 17 minuti. Out al secondo

turno anche il giapponese Kei Nishikori, numero 6 del ranking e quinto favorito del seeding, battuto in rimonta dal serbo Dusan Lajovic per 2-6, 6-2, 6-3 in un'ora e 55 minuti. Nessun problema, invece, per il numero uno del mondo Novak Djokovic. Il serbo ha staccato il pass per il terzo turno superando l'australiano Bernard Tomic per 7-6 (7-2),

6-2 in circa un'ora e un quarto di gioco.

