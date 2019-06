Roland Garros, Konta vola in semifinale: battuta Stephens ​6-1, 6-4

Si conclude ai quarti di finale l'avventura di Sloane Stephens, numero 7 del mondo, al Roland Garros, il secondo torneo del Grande Slam della stagione in corso di svolgimento nella terra rossa di Parigi. Con il punteggio di 6-1, 6-4 la britannica Johanna Konta, numero 26 del ranking Wta, ha infatti battuto l'americana in un'ora e dodici minuti di gioco. La Konta sfiderà in semifinale la vincente tra Marketa Vondrousova, 38esima nel ranking, e Petra Martic, numero 31 Wta. © RIPRODUZIONE RISERVATA