Finals, cresce l'attesa per Sinner: ampliata la capienza del Pala Alpitour di Torino

Tutti pazzi per Jannik Sinner. Grande attesa a Torino, e non solo, per la semifinale del tennista azzurro, impegnato domani contro Daniil Medvedev per accedere all'ultimo atto delle Atp Finals. Per l'occasione la Prefettura e la Commissione provinciale di vigilanza hanno sbloccato la vendita di ulteriori oltre 300 biglietti dalla sessione di stasera, fino a domenica compresa, dei settori Galleria 2 Est, Galleria 2 Ovest, Galleria 2 Nord, che portano il totale della capienza del Pala Alpitour a 12.262 spettatori e aggiungono circa 1200 persone alle presenze totali. I biglietti sono già in vendita su ticketone e il ticketing ufficiale del torneo.

Sinner-Medvedev, dove vederla e quando giocano la semifinale delle Atp Finals: precedenti e ranking

Sport e Salute è scesa in campo in prima persona per garantire un altro livello organizzativo al torneo che ospita i primi otto tennisti del mondo.

Un lavoro di squadra a braccetto con Atp e Fitp. Importante l'intervento nell'illuminazione del Pala Alpitour: sono stati montati quasi mille proiettori (600 motorizzati e 250 convenzionali) gestiti grazie al supporto di 4 consolle digitali. Il blu e tutte le sue sfumature (dal celeste marino al blu notte) guidano i giochi di luce. Necessario e determinante anche l’audio per rendere l’evento sportivo uno show sensazionale: oltre 200 diffusori per una potenza di 70 mila watt. E poi le immagini proiettate su 1000 mq di led di ultima generazione. Per i collegamenti sono stati stesi oltre 100 km di cavi.

È stato riproposto anche il LEA-Lead Exclusive Area, il format di hospitality ideato per accogliere gli ospiti istituzionali delle Finals di Torino presso il “Teatro dei Ragazzi e dei Giovani”, struttura nata come cabina elettrica negli anni’30 e oggi centro di produzione teatrale che, per l’occasione, ospita una mostra di arte e design. In questi giorni quasi 10 mila persone sono transitate da qui e hanno usufruito dei servizi di accoglienza.