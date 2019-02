Federer torna sulla terra rossa: a maggio giocherà a Madrid

Ultimo aggiornamento: 18:46

torna sulla terra...rossa. A due anni dall'ultima volta, il campione di Basile sarà di nuovo al via di un torneo sul lento. Lo svizzero ha infatti annunciato che il il 6 maggio prossimo sarà al via del: un cambio di programmazione per Federer che si ripresenta così nella capitale spagnola a quattro anni dalla sua ultima apparizione. King Roger, 37 anni, ha già trionfato a Madrid per tre volte, nel 2006 - quando si giocava però ancora sul veloce indoor -, 2009 e 2012 (l'edizione della terra blu). E ora si allontana la speranza di rivederlo sulladelper gli Internazionali, uno dei pochi grandi “buchi” nel curriculum del fuoriclasse svizzero: con Montecarlo troppo lontana dale Barcellona che praticamente è casa di Nadala, la scelta di Federer era ristretta a un torneo tra Madrid e Roma. Scelta la Spagna, la pista romana appare più complicata per logica voglia di non sovraccaricaricarsi prima dell'impegno Slam.