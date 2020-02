Federer si opera al ginocchio: starà fuori 4 mesi, salterà Roma. «Ci vediamo sull'erba»

Ansia per Roger Federer. Il fuoriclasse svizzero del tennis si è operato al ginocchio destro e starà lontano dai campi di gioco per circa 4 mesi. Lo ha annunciato l'Atp precisando che il vincitore di venti tornei dello Slam si è sottoposto in patria ad un'operazione in artroscopia e salterà i tornei di Dubai, Indian Wells, Miami e il Roland Garros. «Il mio ginocchio destro mi dava problemi da qualche tempo. Non vedo l'ora di tornare a giocare, ci vediamo sull'erba», le parole di Federer.

LEGGI ANCHE --> Australian Open, Federer batte Fucsovics e va ai quarti

Città del Capo, 48mila spettatori per lo show Federer-Nadal: è record

Ultimo aggiornamento: 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA