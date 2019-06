Roland Garros: Federer si arrabbia e lo spettatore “crolla” dalla paura Video

Roger Federer perde le staffe e il tifoso trema dalla paura. Sì, è successo anche questo oggi a Parigi dove il fuoriclasse svizzero, circondato da un'autentica ovazione quando ha abbandonato il campo, è stato sconfitto da Rafa Nadal nella semifinale più attesa del Roland Garros.

Ma il fatto in oggetto risale alla fase centrale del match, quando Federer, dopo aver perso un game malamente, si lascia andare a un gesto di frustrazione. Sfila una pallina dalla tasca mentre si avvia al cambio di campo e la manda in cielo con un dritto rabbioso. Nulla di che, un gesto “alla Kyrgios”, che però coglie di sorpresa una spettatore delle prime file. Che forse sorpreso dalla velocità di esecuzione, balza sulla sedia coprendosi istintivamente il volto come se il Divin Roger avesse mirato proprio a lui. Purtroppo per lui, le telecamere puntavano proprio verso il suo seggiolino e in questi casi, si sa, il tam tam sul web non perdona...



