Federer: «Giocherò gli Internazionali a Roma». L'annuncio via social

Roger Federer ci sarà. Il campione svizzero parteciperà agli Internazionali del Tennis di Roma. E’ lo stesso tennista a dare l’annuncio in un video postato sul suo profilo Instagram. “Ciao a tutti, ho appena finito di parlare col mio team, e sono felice di dirvi che tornerò a Roma, a giocare in Italia. Sono talmente entusiasta che non vedo l’ora” dice in inglese col viso sereno, e poi saluta tutti i suoi fans che lo aspettano al Foro Italico con un “ciao a tutti” in italiano.

Dopo l’eliminazione da Madrid, aveva detto che nel week-end avrebbe deciso se partecipare agli Internazionali. E con precisione svizzera, non ha atteso neanche la domenica per annunciare il suo ritorno, atteso sia dall’organizzazione degli Internazionali che dai tantissimi ammiratori che lo seguono da anni. E l’attesa cresce per sapere quando Roger Federer arriverà nella capitale. Si presume nella giornata di lunedì, visto che la conferenza stampa ufficiale è fissata per martedì 14 maggio. Mentre per vederlo in azione, bisognerà attendere mercoledì 15 maggio, anche se ancora non è noto se per l’appuntamento diurno o serale.

Roger Feder manca da un po’ di tempo dai campi del Foro. L’ultima volta è stata nel 2016. E Roma è il suo tallone d’Achille, perché ha perso 4 finali. Due delle quali con l’avversario di sempre Nadal (2006 e 2013). Ed a proposito di Nadal. Se ieri, nel sorteggio per il tabellone maschile, il match Federer-Nadal era un sogno improbabile perché Federer era dato con grande probabilità assente al Foro, la notizia di oggi riaccende attese ed emozioni. Tutto è possibile.

Ultimo aggiornamento: 15:09

