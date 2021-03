Federer, dolce ritorno: batte Evans in tre set e va ai quarti dell'Atp di Doha

Nessuno ha voluto perdersi il ritorno di Roger Federer. Dopo 14 mesi lontano dai campi, al 404° giorno il tennista svizzero è tornato a giocare un torneo. E l'ha fatto all'Atp 250 di Doha, battendo in tre set il britannico Daniel Evans: 7-6 3-6 7-5 il risultato finale contro il numero 28 al mondo in oltre 2 ore e 20' di gioco. Nei quarti Roger, che ha comunque dimostrato una buona forma fisica nonostante l'ultimo anno sia rimasto solo a guardare a causa dei problemi al ginocchio, sfiderà il georgiano Nikoloz Basilashvili, che la liquidato la wild card tunisina Jaziri per 6-2 6-2.

