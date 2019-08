Cincinnati, Djokovic e Federer debuttano senza problemi

Novak Djokovic e Roger Federer si sono qualificati agevolmente al terzo turno del torneo di Cincinnati, ad un mese dalla finale di Wimbledon che li ha visti avversari. Il serbo ha faticato solo un po' in avvio di match contro lo statunitense Sam Querrey (n.45 della classifica Atp): dopo aver perso il servizio nel game di apertura, ha salvato altre due palle break, per poi imporsi in due set (7-5, 6-1) dopo un'ora e 18' di gioco.



Ancora più breve la sfida tra Federer e l'argentino Juan Inacio Londero (che aveva eliminato Matteo Berrettini nel primo turno), terminata con i parziali di 6-3 6-4 in 61 minuti. È durata più a lungo l'interruzione per pioggia che ha spezzato in due il match al termine del primo set. Alla ripresa, sul 2-2 nel secondo set, il campione svizzero non ha perso la concentrazione chiudendo rapidamente l'incontro. © RIPRODUZIONE RISERVATA