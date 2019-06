Tennis fair play: Stakhovsky cede un challenge all'avversario... e perde il punto Video

Ultimo aggiornamento: 15:06

Il tennis è uno sport per gentiluomini. E come potrebbe essere altrimenti per una disciplina che hacome sua ambasciatore principale nel mondo? E proprio sull'erba tanto cara al fuoriclasse di Basilea - ma quella dei campi di Halle, in Germania - è andato in scena un siparietto a metà strada fra Galateo e comiche. Protagonisti il francesee l'ucraino, non due top ten, d'accordo. Nel secondo set il tennista transalpino mette a segno un ace che potrebbe chiudere il game ma il giudice di linea chiama la palla fuori. Herbert vorrebbe chiamare il challenge - la moviola in campo che verifica il punto di battuta della pallina - ma li ha finiti (se ne possono chiamare 3 per set). A metà strada tra il disperato e il provocatorio, chiede all'avversario di cedergli undei suoi, tanto è convinto che la palla sia buona. E l'ucraino, dimostrandosi campione di sportività, glielo cede. Morale della favola: la moviola dimostra che Herbert ha ragione. Il francese chiude il game e va poi a vincere il match in rimonta 2-6 7-6 6-4. All'ucraino gli applausi di un mondo signorile come Federer. O, da ieri, come Stakhovsky.