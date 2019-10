Masters Mille, Fognini eliminato da Shapovalov ai sedicesimi di finale a Parigi Bercy

Un'altra racchetta frantumata e un'altra eliminazione alle fasi iniziali di un torneo per Fabio Fognini che ai sedicesimi di finale al Masters Mille di Parigi Bercy ((veloce indoor, montepremi 5.207.405 euro) è stato sconfitto dal canadese Denis Shapovalov 3-6 6-3 3-6 dopo un match molto nervoso e pieno di errori. Il culmine all'inizio del terzo set quando il tennista ligure ha spaccato a terra la racchetta indispettito per l'ennesimo fallo, un gesto che gli è costato un'ammonizione. Poi però il set è restato saldamente nelle mani del canadese, 28° al mondo e in costante crescita mentre l'italiano non ha giocato al livello della sua 12a posizione del ranking. Il match è durato un'ora e 42 minuti. Il 32enne dice così addio alle ultime speranze di qualificazione alle Atp Finals di Londra.



