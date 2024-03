Esosport scende in campo al Tato Team Tennis di Roma: presentato il progetto di raccolta e riciclo di palline esauste

Il prestigioso Circolo Tato Team Tennis, presso il Salaria Sport Village di Roma, annuncia l’adesione al progetto esosport, dedicato alla raccolta e al riciclo di palline da tennis a fine vita. Grazie a questa partnership, i membri del club hanno ora la possibilità di contribuire attivamente alla salvaguardia dell'ambiente. Ogni pallina da tennis usata può essere depositata negli appositi contenitori dedicati al riciclo. Una novità per i tennisti che frequentano il circolo e che da oggi potranno scegliere di destinare le vecchie palline ad un progetto di economia circolare che valorizza un rifiuto in nuova materia prima seconda da utilizzare per nuovi scopi.

L'iniziativa

All’interno del Tato Team Tennis è posizionato un contenitore ESObox esosport balls nel quale possono essere conferite le vecchie palline, non più utilizzabili per il gioco ma utili per nuovi progetti: avviate al riciclo, nell’impianto ESO RECYCLING a Tolentino nelle Marche, dalle palline si ottiene un granulo utilizzabile per pavimentazioni sportive e per parchi giochi. “L'adesione del vostro club a questa iniziativa – afferma Nicolas Meletiou, managing director esosport - rappresenta un passo significativo verso la promozione della sostenibilità e della responsabilità ambientale nella pratica sportiva.

La partnership

Siamo grati per il vostro impegno e non vediamo l'ora di collaborare insieme per contribuire positivamente all'ambiente e alla comunità locale.”

Il presidente e Team Manager della Tato Tennis Team ringrazia Nicolas Meletieu soffermandosi sulla importanza a livello sociale e ambientale del progetto. “La Tato Tennis Team, grazie alla nostra partnership, vuole fare da apripista coinvolgendo quanti più attori possibili: Circoli, Aziende Sponsor, Tennisti e Istituzioni. Inoltre - afferma Tato Pedà - nel corso dell’anno organizziamo molteplici competizioni sportive come il Torneo internazionale Lemon Bowl, i Tornei amatoriali ed agonistici, ed iniziative come Racchette in Classe particolarmente indirizzate ai giovani nelle scuole. Tante occasioni in cui e avremo modo di fare delle campagne di raccolta ad hoc e sensibilizzare a queste azioni di recupero. Azioni semplici, ma incisive per l’ambiente. Per questo abbiamo chiamato il progetto FAIBENEPERSTARBENE”.