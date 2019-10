Erste Bank Open, Sinner comincia bene: sconfitto Kohlschreiber in due set

Jannik Sinner non si ferma. Il 18enne di Sesto Pusteria ha debuttato in maniera convincente nell'«Erste Bank Open», torneo Atp 500 che si sta disputando sul veloce indoor di Vienna. Il Next Gen azzurro, numero 101 Atp e in gara con una wild card, reduce dalla semifinale ad Anversa, ha sconfitto per 6-3 6-4, in un'ora e mezza di gioco, il veterano tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 79 Atp, promosso dalle qualificazioni © RIPRODUZIONE RISERVATA