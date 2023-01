Djokovic, il padre insieme ai sostenitori di Putin all'Australian Open: «Lunga vita ai russi». È polemica

Una nuova polemica investe l'Australian Open di Novak Djokovic: nella giornata di ieri il padre del campione serbo ha preso parte ad una breve manifestazione filo-russa, sui gradini fuori dalla Rod Laver Arena, dopo la vittoria nei quarti di finale del figlio sul russo Andrey Rublev. Srdjan Djokovic è stato immortalato accanto ad un gruppo di tifosi che sventolavano bandiere con il volto di Vladimir Putin, cantando cori di gemellaggio tra Serbia e Russia, inneggiando alla guerra.

Per Djokovic il vaccino non è più un problema: torna in Australia dopo l'espulsione dello scorso anno

In un video, pubblicato su Youtube da un canale filo-russo, il padre del tennista si mostra accanto ad un uomo con indosso una maglietta marchiata con il simbolo della Z, tra sorrisi e pose fotografiche. «Lunga vita ai russi», è quanto si sente dire da Djokovic Senior nella sua lingua madre.

🤡 Adventures of Putin's patriots in Australia



They took out a flag with the image of Putin (one of them was wearing a T-shirt with a Russian swastika z) after the match between Russian Andrey Rublev and Serbian Novak Djokovic. pic.twitter.com/yyI7TE803J

— NEXTA (@nexta_tv) January 25, 2023