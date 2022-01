Djokovic (No Vax) rischia di perdere più di 50 milioni di euro: il caro prezzo delle sue scelte

L'espulsione dall'Australia costerà davvero cara a Novak Djokovic. In termini sportivi certo ma anche, e non meno importante, in termini economici. Secondo la rivista "People with money" sarebbero ben 50 i milioni persi dal campione tra premi e sponsor ritirati. Sì perchè le sue posizioni No vax non potranno che influenzare le decisioni di quei brand come Lacoste, Asics, Head, Peugeot, Ublot, Ukg Raffeisen, Unicef, che prima del "piccolo incidente" australiano eano disposti a sborsare milioni di dollari pr associare la propria immagine a quella di Djokovic.

Djokovic, la disfatta economica per l'espulsione dall'Australia

Attualmente il serbo è il tennista più pagato del mondo con un incredibile patrimonio netto di circa 220 milioni di dollari. Ma con il titolo dell'Australian Open a portata di mano, il numero uno al mondo avrebbe potuto guadagnare un'altra grande fortuna. Tanto più se si considera che nel 2022 gli organizzatori del concorso hanno costruito il premio più significativo della sua storia, 4,5% volte maggiore di quello dello scorso anno.

A guadagnare dalla sua sventura sranno in primis quanti tenteranno di prendere il suo posto. Agli Australian Open Djokovic sarà sostituito da Salvatore Caruso, numero 150 al mondo: «Sono il Lucky Loser più famoso», ha ironizzato. Per non parlare della grande opportunità regalata ai suoi competitor più acerrimi.

Ma qual è il listino delle vincite a cui Djokovic ha dovuto rinunciare per le sue posizioni No vax? Come riporta l'Express l'intera gamma di vincite è la seguente:

Turno di qualificazione 1: $ 24.000

Turno di qualificazione 2: $ 33.500

Turno di qualificazione 3: $ 50.000

Round 1: $ 90.000

Round 2: $ 140.000

Round 3: $ 180.000

Round 4: $ 300.000

Quarti di finalista: $ 600.000

Semi finalist: $1,100,000

Secondo classificato: $ 2.200.000

Vincitore: $ 4.400.000

Ancora più alti i premi per il doppio in cui si vince ancora di più. I premi nel torneo di doppio vanno da $ 25.000 a $ 800.000 e da $6.250 a $190.000 per il doppio misto.

Ma i premi vinti in competizioni sono solo una piccola parte del guadagno di un tennista del livello di Djokovic. Secondo Sporf , Lacoste paga alla superstar del tennis 9,4 milioni di dollari all'anno per fargli indossare i loro vestiti, mentre lo sponsor di calzature Asics gli invia 4 milioni all'anno. Per una fortuna totale di 220 milioni, che lo colloca comodamente tra i 50 atleti più ricchi del mondo.