Internazionali tennis, Djokovic: «Freddo e pioggia, mai vista una cosa così a Roma»

Djokovic lascia gli Internazionali BNL d'Italia dopo la sconfitta rimediata ai quarti di finale dal danese Rune. Il serbo, in conferenza stampa, ha esordito facendo i complimenti all'avversario ma parlando anche dei motivi della sua eliminazione: «Non ho mai visto condizioni meteo simili qui agli Internazionali. Freddo e pioggia mi hanno condizionato parecchio, è il torneo più freddo e umido che abbia mai vissuto qui in 17 stagioni. Le condizioni erano difficili e il gioco molto più lento. È qualcosa che in passato non abbiamo mai avuto, quindi quando piove dobbiamo solo accettarlo». E quando gli viene chiesto se la copertura del Centrale possa essere la soluzione aggiunge: «Non conosco le leggi qui ma sono che servono parecchi permessi per fare qualsiasi cosa e con tutti i monumenti che ci sono al Foro Italico so che è complicato»

Dopo Alcaraz e Sinner, anche Djokovic saluta Roma

In una sala stampa gremita, Djokovic ha raccontato la sua partita: «Rune è veloce, talentuoso, un giocatore all around. Non ho consigli per lui, sta facendo molto bene, anzi sarò io a chiederli visto che mi ha battuto già due volte.... Parigi? Mi alleno e basta per l'impegno più importante sulla terra della stagione, il Roland Garros. I favoriti? Dipende se Nadal gioca o no, ma Alcaraz e Rune sono tra i favoriti. Le nuove generazioni sono già qui, giocano un bellissimo tennis, è una buona cosa aver nuove facce»