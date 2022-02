Djokovic, Vezzali: «Potrà giocare gli Internazionali di Roma, per il tennis non serve il Green pass rafforzato»

Il tennis «è uno sport all'aperto e non è previsto il Green pass rafforzato: quindi se Novak Djokovic vorrà venire a giocare in Italia, potrà farlo. Magari non utilizzando alberghi e ristoranti». Lo dice a «Libero» la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali.

Djokovic: «Non sono No vax, ma rinuncerò ai tornei se costretto a vaccinarmi»

«Nel singolo all’aperto non è previsto il green pass rafforzato e dunque Djokovic, se vorrà venire a giocare in Italia, potrà farlo. Dobbiamo anche considerare che dal 31 marzo, a seconda del calo della curva epidemiologica, si dovrebbe avere la fine dello stato di emergenza e la situazione andrà valutata bene», prosegue Vezzali. Le date sono importanti, dunque, ma non rappresenteranno un vincolo per la partecipazione del tennista serbo – numero uno nel ranking ATP – ai prossimi Internazionali di Roma (2-15 maggio).

l numero 1 al mondo, che agli Internazionali ha vinto cinque titoli, ha dichiarato di essere disposto anche a mettere a rischio la sua carriera, saltando gli Slam, ma non ha intenzione di vaccinarsi: «Se questo è il prezzo da pagare per avere la libertà di scegliere cosa mettere nel mio corpo allora lo pagherò».