Djokovic incorona Sinner: «E' la prossima stella del tennis mondiale»

Più che un giudizio è un'investitura quella che Novak Djokovic riserva a Jannik Sinner: «È sicuramente la prossima stella» del tennis mondiale. Il campione serbo rivela di aver guardato in tv la finale della Next Gen vinta dal giovane azzurro. «Aver vinto, in quella maniera, contro de Minaur è davvero impressionante - le parole di Djokovic -. Ho visto la finale della Next Gen. Jannik è sicuramente la prossima stella che i tifosi seguiranno. Io lo conoscevo già prima». Merito dell'attuale coach di Sinner, Riccardo Piatti, già allenatore dello stesso serbo. «Mi sono allenato diverse volte all'Accademia Piatti nel corso degli ultimi anni - racconta Djokovic -. Jannik si è sempre dimostrato un ragazzo molto molto volenteroso ed educato. È in buone mani perché Riccardo è un ottimo coach. Sono sicuro che sanno quello che stanno facendo, e i risultati sono lì a dimostrarlo».

