Djokovic, in corso l'udienza della Corte federale dell'Australia sull'eventuale espulsione del n.1 del tennis

Novak Djokovic, è in corso l'udienza online della Corte federale dell'Australia sull'eventuale espulsione del n.1 del tennis, dopo che il governo australiano gli ha ritirato il visto per la seconda volta, in quanto non vaccinato e non in regola con le norme anti-Covid del Paese.

«Udienza rapida»

Vista la mole delle memorie depositate, si legge sul sito dell'australiano The Age, la Corte pensa di terminare «entro l'ora di pranzo». A Melbourne sono da poco passate le 10 del mattino. Sono tre i giudici che partecipano da remoto da tre diverse sedi. Ma il presidente, James Allsop, sta valutando la possibilità che il caso del campione serbo venga affrontato dall'intera Corte vista «l'importanza» dell'argomento, scrive ancora il giornale di Melbourne. Allsop ha aggiunto di tenere comunque conto della necessità di un'udienza rapida per l'imminenza (lunedì) dell'inizio degli Australian Open, cui Djokovic intende partecipare se non verrà espulso.

Visto annullato per il rischio di disordini

La permanenza di Novak Djokovic in Australia non è solo un problema di salute pubblica, ma può addirittura provocare un'ondata di «disordini». Il governo di Canberra si prepara così alla resa dei conti con il tennista no vax alla corte federale di Melbourne, che deciderà sull'espulsione dopo che gli è stato annullato il visto per la seconda volta. Il campione serbo nel frattempo è stato trasferito in una struttura di detenzione temporanea, in attesa della sentenza. Con poche speranze, per la verità, che i giudici gli permetteranno di restare nel Paese per partecipare agli Open.

Il caso Djokovic si chiarirà al fotofinish, alla vigilia dell'inizio del torneo Atp, dove il numero uno del mondo risulta ancora in tabellone, ed anzi dovrebbe scendere in campo proprio nella prima giornata contro il connazionale Miomir Kekmanovic. Per la star serba, tuttavia, l'attesa è stata tutt'altro che serena. Dopo aver trascorso il sabato negli studi dei suoi avvocati, sotto la sorveglianza della polizia di frontiera, Djokovic è stato nuovamente posto in stato di fermo e trasferito nell'ormai famigerato Park Hotel di Melbourne, la struttura per i migranti dove era stato trattenuto nei primi giorni dal suo arrivo in Australia, il 5 gennaio. Se Djokovic potrà scendere o meno in campo, sarà la magistratura a decidere, dopo il ricorso presentato dai suoi legali.

Il governo di Canberra ha presentato una memoria ai giudici in cui ha motivato la revoca del visto: la sua presenza in Australia «può alimentare ulteriormente il sentimento anti-vaccinazioni nella comunità e portare ad un potenziale aumento dei disordini, come è accaduto in occasione di precedenti raduni e proteste, che tra l'altro hanno rappresentato potenziali focolai di trasmissione del Covid», si legge nel documento presentato dal ministro dell'immigrazione Alex Hawke. In cui si aggiunge che la presenza di Djokovic potrebbe anche «dissuadere gli australiani dal richiamo dei vaccini», in una fase in cui Omicron moltiplica i nuovi contagi. Tutela della salute generale e dell'ordine pubblico, in sintesi. E se la corte darà ragione al governo, Djokovic sarà espulso e non potrà tornare in Australia per i prossimi tre anni.

Secondo la difesa, la posizione di Canberra è priva di basi, perché «non ha presentato prove» che Djokovic sia stato un cattivo esempio nella lotta alla pandemia. La speranza degli avvocati è che la corte accordi al loro assistito un permesso di lavoro che gli permetta di giocare. Una possibilità sempre più remota, tuttavia, a meno che non vengano riscontrati sostanziali vizi di forma in merito alla revoca del visto. Su Djokovic, tra l'altro, pesa l'ombra di un comportamento quantomeno ambiguo, sin dal suo arrivo in Australia. Il giocatore (positivo al Covid a dicembre) aveva presentato all'immigrazione una richiesta di ingresso nel Paese con dati inesatti, omettendo un viaggio precedente dalla Serbia alla Spagna. Tanto che lui stesso si era scusato, attribuendo «l'errore» di compilazione del modulo al suo team. Quanto ai colleghi del campione serbo, con il passare dei giorni è cresciuta la stanchezza ed il fastidio per una vicenda che è diventata planetaria, prendendo il sopravvento sul torneo di Melbourne. Il più stufo di tutti è apparso uno dei principali avversari di Djokovic, la superstar spagnola Rafael Nadal, che ha liquidato così la questione: «L'Australian Open è molto più importante di qualsiasi giocatore» e «sarà un grande Australian Open con o senza di lui».