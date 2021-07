Djokovic-Berrettini, statistiche secondo set: solo 3 ace per l'italiano che perde due servizi

Domenica 11 Luglio 2021, 17:19 - Ultimo aggiornamento: 17:32

Tutto da rifare all'All England Club di Londra nella finale di Wimbledon tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic. Dopo essere riuscito a portare a casa il primo set, l'azzurro si arrende in quarantatré minuti al tennista numero uno al mondo per 4 game a 6.

Wimbledon, Djokovic avanti ancora nella percentuale di prime

Come il primo set, Djokovic è avanti nella percentuale di prime messe a segno contro Berrettini: con 68% contro il 61%, il serbo è quindi ancora in testa. Rimane invariato anche lo score degli ace, con l'azzurro che comanda con tre servizi vincenti contro i due del rivale, ma non solo: il nostro tennista, il numero nove al mondo, ha una percentuale più alta anche nelle palle break salvate (71% contro 50%, e quindi 5/7 versus 1/2). Vince, invece, Nole nei punti vittoria sia alla prima di servizio, sia alla seconda: 76% contro 64%, e quindi 13/17 per il serbo e 14/22 per Berrettini, e 63% (5/8) a 43% (6/14).

Per i punti: totale parità nei punti vincenti (12 contro 12) e anche nei punti a rete portati a casa (6 su 9 entrambi), meglio nei punti vinti a servizio Djokovic (72% contro 56%) e anche nei punti vinti in risposta, in cui lo score si attesta in 44% versus 28%.

Nella conta dei game, la parità del primo set è un po' superata: con 4/5 e l'80%, Djokovic è avanti rispetto a Berrettini, fermo a 3/5 e il 60%.