Djokovic-Berrettini, statistiche primo set: percentuale di prime più alta per il serbo (60-56%)

Il primo set della finale di Wimbledon tra Novak Djokovic e Matteo Berrettini se lo porta a casa il nostro tennista. Con il punteggio di 7-6 (7-4), il numero nove al mondo ha archiviato quindi la prima frazione del match in un'ora e undici minuti, ribaltando il risultato iniziale che vedeva in avanti Nole.

Con quattro ace a uno, e non solo, Matteo convince il pubblico dell'All England Club. Per quanto riguarda il servizio, il serbo ha delle statistiche migliori perché ha una percentuale più alta nella prima (60 contro 56, quindi relativamente), ma va meglio nei punti nella prima di servizio (21/25 e 84% contro 26/34 di Berrettini fermo al 76%). Parità assoluta invece nella seconda di servizio e nelle palle break recuperate dai due finalisti, rispettivamente 41% e 67%.

Stesse percentuali anche per quanto concerne i game vinti al servizio e quelli in risposta 5 a 6 nel primo caso e 1 a 6 nel secondo, e quelli vinti in generale 6 su 12.