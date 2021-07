Djokovic-Berrettini, Russell Crowe tifa per l'italiano a Wimbledon

Domenica 11 Luglio 2021, 15:14 - Ultimo aggiornamento: 15:25

Un endorsement importante per Matteo Berrettini impegnato oggi nella sfida contro il numero uno al mondo Novak Djokovic, arriva anche da Russell Crowe che sul suo account Twitter tifa per il nono al mondo. Il tennista italiano ha riscritto la storia arrivando fino alla finale di Wimbledon, la prima volta per un azzurro, battendo il record di Nicola Pietrangeli, che nel 1960 si era fermato alla semifinale.

