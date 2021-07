Wimbledon, pagelle live. Primo set: Djokovic 5, Berrettini 8

Domenica 11 Luglio 2021, 16:29 - Ultimo aggiornamento: 16:44

Djokovic-Berrettini, le pagelle della finale di Wimbledon 2021 . Qui il resoconto in diretta del match. Il serbo in caso di vittoria si aggiudicherebbe il ventesimo Slam raggiungendo Roger Federer e Rafael Nadal. Vincendo gli Us Open avrebbe poi la possibilità di superarli e conquistare il Grande Slam (l'ultimo a riuscirci fu Rod Laver nel 1969).

Djokovic-Berrettini, finale di Wimbledon 2021

Djokovic-Berrettini, pagelle 1° set: 7-6 (4) in 1h12'

Djokovic 5: inizia malino il serbo che nei primi due turni di servizio commette tre doppi falli. Nole concede addirittura una palla break nel primo game che annulla con una prima precisa. È il momento di difficoltà di un inizio set dominato. L'idea tattica di Djokovic è chiara: costringere l'avversario a giocare un gran numero di rovesci, attendendone gli errori. E quando la prima di Berrettini fa cilecca ecco il break al quarto gioco. Da quel momento in poi la strada sembra tutta in discesa per Djokovic che fa l'indispensabile condito da un (insolito) alto numero di discese a rete (16 a fine parziale). Tutto sembra andare verso il naturale epilogo del 6-3, ma qui Nole conferma il nervosismo di inizio partita, concede due palle break e alla seconda opportunità perde primo scambio prolungato e servizio. Si va al tie-break e si capisce subito che il piano di Nole si è inceppato. Subito un rovescio in rete, poi 0-3 nonostante due seconde di Berrettini. La frittata sul 3-4: seconda timorosa a 125 km/h e risposta aggressiva dell'azzurro che poi chiude di dritto. Ancora più sciagurata la palla corta allo scambio successivo che l'italiano legge e punisce. Set timido, troppo pochi soli sei punti vincenti.

Olimpic way intasata: tifosi in attesa dell’apertura dei cancelli di Wembley

Berrettini 8: sembra naufragare presto il piano dell'italiano che spreca subito una palla break concessagli per omaggio dal rivale (due doppi falli) e poi mostra un'eccessiva tensione nel decisivo quarto game. Berrettini sa che deve giocare un alto numero di prime per non far rispondere l'avversario, ma forse lo sa anche troppo bene perché la sua precipitazione è eccessiva. Una sola prima palla vincente nel quarto game, un misero 43% di punti totali sino al settimo game vinti sulla seconda di servizio. Sulla diagonale sinistra, poi, il bilancio è impietoso. Primo rovescio in chop, quasi per disperazione, all'ottavo game (in corridoio). Se entra la prima ok, ma gli errori non forzati sono troppi, 12. Poi cambia tutto sul 5-3 per l'avversario. Berrettini vince finalmente uno scambio prolungato e prende fiducia (e break). Al tie-break arriva la calma: nonostante due seconde consecutive si va sul 3-0, ma adesso la seconda di Matteo è più profonda. Lo scatto per recuperare la palla corta sul 5-4 è dà applausi e gli dà la possibilità di chiude con l'ace (solo il quarto del set). Tanti errori non forzati (20), ma anche 17 vincenti.