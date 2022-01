Djokovic in stato di fermo, stasera alle 23.30 l'udienza decisiva. Nadal: «Australian Open più importante di chiunque»

Sono le ore decisive per la partita contro il governo australiano di Novak Djokovic. Il tennista serbo, numero uno al mondo, è di nuovo in stato di fermo. La notizia era già nota da ieri ma nella mattina di Melbourne è scattata la notifica da parte dei funzionari dell'immigrazione della revoca del visto decisa dal ministro Alex Hawke. Secondo il governo, infatti, la presenza in Australia del numero uno del tennis mondiale, non vaccinato contro il Covid, «potrebbe incoraggiare il sentimento contro i vaccini». Le autorità australiane hanno presentato per questo una memoria davanti alla giustizia, chiedendo l'espulsione del serbo dal Paese. Domenica mattina (le 23.30 di sabato italiane) l'udienza decisiva davanti alla Corte Federale che deciderà sulla permanenza o meno in Australia del giocatore che aspetta di capire se potrà partecipare o meno al primo Slam stagionale.

APPROFONDIMENTI TENNIS Pietrangeli: «Ha mentito a tutti e non è un... TENNIS Il campione che non riesce proprio a farsi amare TENNIS I possibili scenari dopo l'annullamento del visto TENNIS Australian Open, Djokovic escluso: ecco come cambia il tabellone AUSTRALIAN OPEN 2022 Il caso Djokovic: dal vaccino rifiutato, al visto ritirato, alle... MELBOURNE Djokovic, l'Australia gli revoca di nuovo il visto. Il... SPORT Djokovic, allenamento a Melbourne. Ma è ancora a rischio...

Djokovic, il campione che non riesce proprio a farsi amare

Djokovic, i possibili scenari dopo l'annullamento del visto

Nadal: «Australian Open più importante di qualsiasi giocatore»

«L'Australian Open è molto più importante di qualunque giocatore». Sono le parole di Rafa Nadal commentando la situazione di Novak Djokovic, ancora in stato di fermo in attesa che venga discusso il suo appello contro l'espulsione dall'Australia. «L'Australian Open sarà un grande Australian Open con o senza di lui», ha concluso lo spagnolo. Nei giorni scorsi dopo la prima decisione del giudice Kelly di sospendere l'espulsione del giocatore, Nadal invece si era esposto favorevolmente sul collega. Ora, di fatto, non resta che aspettare qualche ora. Poi da stasera il mondo del tennis avrà il suo responso.