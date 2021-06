Wimbledon, Fabbiano e Giannessi fuori al primo turno di qualificazione

Settimana di qualficazioni a Wimbledon, con molti azzurri impegnati sui green inglesi per accedere al tabellone finale del torneo che prnederà il via lunedì 28 giugno. Sono già 10 gli italiani aventi diritto alla seconda fase del torneo, ma altri 8 da oggi sono impegnati nei turni di qualficazione, nella speranza di poter aggiornare nuovamente il numero di tennisti tricolori nel massimo torneo sull'erba segnato proprio quest'anno.

Niente Wimbledon per Thomas Fabbiano, che perde in tre lunghi set contro l'olandese Tallon Griekspoor. 38 giochi su un massimo di 39 rendono l'idea dell'estenuante gara condotta dai due tennisti, che spingono i primi due set al tie-break, vinti entrambi ai vantaggia - il primo 10 a 8 per Griekspoor, il secondo 8 a 6 per l'azzurro. Nel terzo set cala il break subito il numero 124 al mondo, ma lo spezzino non demorde, recuperandolo nel decimo game della ripresa. Qui paga però lo sforzo, e lo riconcede subito, mandando l'avversario a servire per il match. Al secondo turno Griekspoor incontrerà il giapponese Shintaro Mochizuki.

Subito eliminato al primo turno di qualficazione Alessandro Giannessi, che in due set cede il passo allo spagnolo Zapata Miralles, vittorioso in poco più di un'ora e mezza. Partita tra due terraioli in tutto e per tutto, con un totale di soli 7 ace (2 a 5 in favore dell'italiano). Il 24enne valenciano avanza alle semifinali del torneo di qualificazione, e domani incontrerà l'australiano Bernard Tomić.