Diretta Sinner-Bautista Agut: l'altoatesino a caccia della finale nel Masters 1000 di Miami

Al via la semifinale del Masters 1000 Miami: riflettori puntati sull'altoatesino Jannik Sinner, approdato per la prima volta in carriera alla semifinale del torneo. Nonostante la giovane età - 19 anni - Sinner ha giocato da protagonista a Miami, strappando da più di un collega delle parole di grande apprezzamento. «È come giocare con Nadal - ha dichiarato il kazako Bublik, dopo essere stato eliminato da Sinner al turno precedente - non è umano», ha concluso. Questa sera - dalle 19:00 - Sinner affronta Bautista Agut: di seguito la diretta del match.

Bautista R. (Esp) - 15

Sinner J. (Ita) - 0

Sinner subisce subito il break nel primo gioco: Bautista si porta avanti

Ultimo aggiornamento: 19:14

