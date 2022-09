Diretta Berrettini, US Open, l'azzurrosconfitto al primo set: Ruud continua a imporsi, Matteo sotto 3-1 nel secondo

Sarà la sfida che riguarda Matteo Berrettini ad aprire i quarti di finale dello US Open (l'ultimo torneo che chiude il cerchio del Grande Slam) che si disputeranno oggi pomeriggio. I match si giocheranno sul campo dell’Arthur Ashe Stadium. Si parte alle 18 italiane con il match (che sarà trasmesso su Discovery+ ed Eurosport) tra l’azzurro e il norvegese Casper Ruud. Per Berrettini c’è voglia di rivincita, dopo aver perso contro il norvegese nella finale di luglio sulla terra battuta di Gstaad. Soprattutto, c’è voglia di semifinale: chi vince se la vedrà con uno tra Nick Kyrgios e Karen Khachanov, in campo nell’ultimo match sull’Arthur Ashe, dunque in piena notte italiana.

L'Italia che sogna a New York con Berrettini e Sinner: il primato azzurro e la scalata dello Us Open

Diretta Berrettini, US Open: quarti di finale contro il norvegese Casper Ruud

La pioggi è arrivata sul campo dell'Arthur Ashe Stadium. Per questo gli organizzatori hanno deciso di chiudere il tetto e giocare indoor il primo quarto di finale tra Matteo Berrettini e Casper Ruud. L'incontro inizierà con una decina di minuti di ritardo rispetto all'orario previsto.

RUUD AL SERVIZIO, È 1-0: Il primo gioco dell'incontro è di Casper Ruud che tiene il suo turno di battuta.

BREAK DI RUUD, 2-0: Inizia con un doppio fallo invece il turno di servizio di Matteo Berrettini che concede il primo 15. Una sola prima nei primi 4 punti e due palle break per il norvegese. Un dritto fuori e Matteo è sotto di un break, 2-0 per Ruud.

ANCORA CASPER, È 3-0: Il norvegese, che corre per il numero 1 al mondo, conferma il vantaggio e sale 3-0.

SPROFONDA BERRETTINI, 4-0: Avvio choc per Matteo Berrettini finisce sotto 0-30 anche nel quarto game. Recupera i due punti di svantaggio con altrettanti ace, però un altro rovescio fuori e arriva l'occasione del 4-0 per Casper. Il rovescio del romano in rete e arriva il doppio break.

NON SI FERMA RUUD 5-0: il norvegese ha cominciato molto bene, Berrettini non riesce ad entrare in partita.

SI SBLOCCA BERRETTINI 5-1: Matteo nel sesto gioco si porta sul 40-15, ma sbaglia un diritto semplice prima di chiudere con un bel servizio vincente, ora è 5-1 Ruud.

RUUD VINCE IL 1° SET, 6-1: Arrival il primo doppio fallo del norvegese che risponde subito con un servizio vincente. Non riesce a rispondere Berrettini. In 27 minuti l'aspirante numero 1 al mondo va a chiudere 6-1 il primo set.

BERRETTINI RIPARTE, 1-0 NEL 2° SET: Tre punti col servizio in apertura di secondo set e game a zero, finalmente per Matteo Berrettini che dà finalmente segnali di vita.

RUUD RISPONDE 1-1: Matteo prova a rispondere ma Ruud semrba più reattivo, non è il solito Berrettini

BERRETTINI VA DI NUOVO SOTTO, 2-1: Prima palla break per Ruud, che recupera subito lo svantaggio iniziale e si porta sul 2-1.

CONTINUA IL MONOLOGO NORVEGESE, 3-1: Matteo Berrettini non riesce a regire, Rudd aumenta il divario, è 3-1