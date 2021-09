Diretta Djokovic-Berrettini 1-1 (5-7, 6-2), live Us Open. Terzo set, 4-1 per il serbo che allunga

Giovedì 9 Settembre 2021, 04:26 - Ultimo aggiornamento: 05:29

Djokovic-Berrettini vale un posto in semifinale agli Us Open 2021. Il bilancio dei confronti tra i due tennisti è nettamente a favore del tennista serbo, numero 1 del mondo, in vantaggio per 3-0 grazie alle vittorie nelle Atp Finals 2019 (6-2, 6-2), Roland Garros 2021 (6-3, 6-3, 6-7, 7-6) e Wimbledon 2021 (6-7, 6-4, 6-4, 6-3). Qui la partita in streaming.

Djokovic-Berrettini, terzo set

4-1 - Djokovic tiene il servizio a 15.

3-1 - Berrettini soffre, ma sembra ritrovare un po' di solidità da fondo. Matteo salva una palla-break sul 30-40, poi riesce a tenere il servizio mettendo a segno anche un ace.

3-0 - Djokovic, che non sbaglia più da fondo, tiene il servizio a zero.

2-0 - Berrettini male con la prima palla va subito sotto 0-40, tiene uno scambio da fondo con un dritto vincente ma viene poi inchiodato sulla diagonale del rovescio dall'avversario e cede il primo servizio del terzo set a 15.

1-0 - Djokovic senza affanni conquista a 15 il primo game del terzo set.

Djokovic-Berrettini, secondo set 6-2

Berrettini cala al servizio e perde il secondo set (41') nel quale concede ben due break. Matteo meno preciso nei fondamentali da fondo di fronte a un Djokovic che alza l'asticella e concede pochissimo da fondo campo. Set senza storia.

6-2 - Berrettini ancora in difficoltà alla battuta concede una palla break che il suo avversario trasforma.

5-2 - Djokovic tiene facilmente la battuta a 15 dopo aver perso il primo punto.

4-2 - Berrettini va sotto 0-40, rimonta sino al 40-40 e lotta per annullare (sempre grazie alla prima di servizio) altre due palle break.

4-1 - Djokovic tiene facilmente la battuta a zero.

3-1 - Berrettini subito in affanno con la prima palla concede una palla break e qui mette lungo un rovescio che vale il primo break per Djokovic.

2-1 - Djokovic senza grossi problemi tiene il servizio a 30.

1-1 - Berrettini cede un 15, poi sale ad un pericoloso 30-30 ma si salva grazie a due servizi molto efficaci

1-0 - Djokovic riene facilmente il primo servizio del secondo set a zero.

Djokovic-Berrettini, primo set 5-7

Berrettini vince un primo set molto intenso durato 1h17'. Il tennista italiano mette a segno sette ace, ma soprattutto dà impressone di grande solidità nei colpi al rimbalzo. Djokovic meno preciso del solito.

5-7 - Berrettini sale 40-0, ma commette tre banali errori da fondo sprecando tre set points. Un ace e un errore di dritto dell'avversario consentono di vincere il set al tennista italiano.

5-6 - Berrettini gioca molto bene alla risposta e si procura una palla-break che trasforma con uno splendido passante di dritto su una discesa a rete di Djokovic

5-5 - Berrettini tiene il servizio a 30.

5-4 - Djokovic tiene il servizio a 30.

4-4 - Facile game per Berrettini che lascia un solo punto all'avversario.

4-3 - È la volta del serbo ad andare in difficoltà al servizio. Djokovic annulla due palle-break con un ace e sfruttando un dritto largo (da posizione non impossibile) dell'avversario.

3-3 - Berrettini deve fronteggiare due palle break, ma si salva sempre bene con il servizio.

3-2 - Djokovic soffre ma non concede palle-break.

2-2 - Game di battuta complicato per Berrettini che vince ai vantaggi.

2-1 - Djokovic conserva facilmente la battuta a zero.

1-1 - Berrettini tiene il servizio a 30.

1-0 - Servono 14 punti a Djokovic per tenere il primo servizio. Il serbo salva anche una palla break.