Tennis, Del Potro: «Mi opero ancora al ginocchio per giocare alle Olimpiadi»

Juan Martin Del Potro non si arrende. Il tennista argentino, 32 anni, ha annunciato che si sottoporrà a un intervento chirurgico al ginocchio destro, sperando di riuscire a recuperare in tempo per le Olimpiadi. L'argentino verrà operato a Chicago. Ex n.3 del mondo, vincitore di 22 tornei Atp - tra i quali gli Us Open nel 2009 - vincitore della Coppa Davis con l'Argentina nel 2016 e due volte medagliato ai Giochi (bronzo nel 2012, argento nel 2016), Del Potro non gioca da giugno 2019. L'argentino, sul proprio account Instagram, ha spiegato di «aver provato molti trattamenti conservativi e alternativi» che, però, «non hanno dato buoni risultati. Con il dottore Jorge Chahla crediamo che l'opzione migliore sia l'intervento chirurgico. Il dottore conosce la mia voglia di riprendere a giocare e di essere in campo alle Olimpiadi». Questa sarà la quarta operazione al ginocchio per Del Potro che ha subito anche quattro interventi al polso.

