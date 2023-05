Courier: «Rune può vincere il Roland Garros, ha più possibilità di Sinner»

Holger Rune ha sconfitto Novak Djokovic agli Internazionali BNL d'Italia, confermando tutte le belle parole spese dagli addetti ai lavori su questo giovane danese. A fare i complimenti al "bad boy" del circuito ci pensa anche Jim Courier. L'ex tennista americano lo vede addirittura come favorito al Roland Garros: «A questo ragazzo non manca la fiducia, ha battuto Djokovic due volte di fila in partite importanti, arrivando ai quarti di finale del Roland Garros l'anno scorso. Penso che potrebbe essere uno dei tennisti ad alzare il trofeo in Francia. Non è uno che ha paura di avvicinarsi a quella coppa a differenza di Jannik Sinner»