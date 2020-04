Vittoria e Carola protagoniste del tennis sui tetti: «Abbiamo perso tante palline»

Il loro video è stato condiviso anche da Stefan Tsitsipas, numero sei del mondo. Vittoria Oliveri e Carola Pessine sono diventate celebri con la partita a tennis da un palazzo all'altro: «L'idea è nata perché giocare ci mancava tantissimo, e visto che da un edificio e l'altro sono solo dieci metri, abbiamo deciso di iniziare ad allenarci così», raccontano le due giovanissime tenniste di Finale Ligure ospiti di 'Un giorno da pecora, su Rai Radio1. e sul video hanno aggiunto: «Lo hanno condiviso anche Sara Errani e Stefan Tsitsipas. Siamo felicissime, continueremo ad allenarci così. Non riusciamo a credere al successo del nostro video». Poi spiegano che prima, avevano fatto tante prove e che i genitori hanno partecipato alla sfida: «Sono andati a recuperare le palline, ne abbiamo perse una marea perché sono finite in strada. Danni? Per il momento non abbiamo rotto nessun vetro…».

